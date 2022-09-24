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Tam 46 yıldır Karaköy'ün simgesiydi! İstanbul'un ilk katlı otoparkı kapatıldı

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İstanbul'un ilk katlı otoparkı konumundaki, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait Karaköy'deki 7 katlı otopark 00.00 itibarıyla işletmeye kapatıldı. Katlı otoparkın yerine meydan ve zemin altı otopark yapılacak. 600 araç kapasiteli otopark 46 yıldır İstanbulluların hizmetindeydi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait Beyoğlu, Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi, Mumhane Caddesi üzerinde bulunan 46 yıllık katlı otoparkı işletmeye kapatıldı.

ZEMİN ALTI OTOPARK YAPILACAK

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından alınan karar doğrultusunda, otoparkın yerine, meydan ve zemin altı otopark yapılacak. Ekim ayında yıkım çalışmalarının başlayacağı ve İstanbul'un ilk katlı otoparkı olma özelliğini taşıyan 7 katlı otoparkta günlük bin 500 araca hizmet veriliyordu.

OTOPARKIN GİRİŞİ KAPATILDI

Alınan karar doğrultusunda 00.00 itibarıyla işletmeye kapatılan otoparkın giriş kapısı ekipler tarafından kapatıldı. Ekipler tarafından tüm araç sahiplerine ve abonelere bilgi verilirken, otoparkta bulunan araçlar 25 Eylül Pazar günü çıkarılacak.

Tam 46 yıldır Karaköy'ün simgesiydi! İstanbul'un ilk katlı otoparkı kapatıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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