İstanbul'un göbeğinde bir adam, vatandaşların arasında çıplak halde yürüdü

İstanbul Beylikdüzü'nde Cumhuriyet Mahallesi metrobüs durağının çıkışında bir erkek çıplak halde gezerken görüntülendi. Genç erkeğin çevresindeki vatandaşlara aldırış etmeden yürüdüğü dakikalarda, çevredeki insanların da durumu fazla garipsememeleri dikkatlerden kaçmadı.

Son dönemde özellikle İstanbul'da vatandaşların sokakta çırılçıplak yürüdükleri görüntüler art arda internete düşerken, Beylikdüzü'nde kaydedilen yeni bir video da kısa sürede viral oldu.

ÇIPLAK HALDE YÜRÜRKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Cumhuriyet Mahallesi metrobüs durağının çıkışında genç bir erkek, vatandaşların arasında herhangi bir rahatsızlık duymadan çıplak halde yürürken görüntülendi.

VATANDAŞLAR DÖNÜP BAKMADI BİLE

Şahsın kalabalık içinde çıplak halde yürüdüğü dakikalarda, yanından geçen insanların da durumu fazla garipsememeleri dikkatlerden kaçmadı.