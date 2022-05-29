İstanbul'un Fethi'nin 569. yıl dönümü - Diyanet İşleri Başkanı Erbaş (2) - Haberler

İstanbul'un Fethi'nin 569. yıl dönümü - Diyanet İşleri Başkanı Erbaş (2)
AA - Ali Ebubekir Tokcan - Güncel
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İstanbul'un Fethi'nin 569. yıl dönümü sebebiyle Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde düzenlenen program Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması İSTANBUL - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul'un Fethi'nin 569.
İstanbul'un Fethi'nin 569. yıl dönümü sebebiyle Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde düzenlenen program
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması İSTANBUL - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul'un Fethi'nin 569. yıl dönümü sebebiyle Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde düzenlenen programa katıldı. (2)
AA / Ali Ebubekir Tokcan - Güncel