İstanbul'un bazı sahillerindeki kirlilik vatandaşları rahatsız ediyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'un bazı sahillerindeki kirlilik vatandaşları rahatsız ediyor

AA - İbrahim Halil Aktürk - Güncel
 - Güncelleme:
İstanbul'un bazı sahillerindeki kirlilik vatandaşları rahatsız ediyor

Fatih ilçesinde yer alan Samatya sahilindeki kirlilik, çevre sakinleri ile vatandaşları rahatsız ediyor.

FATİH, İSTANBUL (AA) - Fatih ilçesinde yer alan Samatya sahilindeki kirlilik, çevre sakinleri ile vatandaşları rahatsız ediyor.

Sahil kenarında plastik şişe, poşet, cisimlerle yiyecek atıkları belirgin şekilde görülüyor. Bunun yanı sıra denizin de yer yer bulanık ve kirli olması sahilde gezenlerin dikkatini çekiyor.

Vatandaşlardan Enes Yılmaz, kirlilikten dolayı rahatsız olduğunu, yetkililerin acil önlem alması gerektiğini ifade etti.

Burcu Akşehirli ise ailesiyle sahil kenarına temiz hava almak için geldiğini belirterek, denizi temiz tutmak için vatandaşların özenli davranması gerektiğini söyledi.

Çevre sakinlerinden Faruk Köle de bu kirliliği insanların yaptığına dikkati çekerek, herkesin duyarlı olması gerektiğini kaydetti.

İstanbul'un bazı sahillerindeki kirlilik vatandaşları rahatsız ediyor

İstanbul'un bazı sahillerindeki kirlilik vatandaşları rahatsız ediyor

AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel

Fatih, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title