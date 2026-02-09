Haberler

İstanbul'da barajlarda doluluk oranları yükseldi

İstanbul'da barajlarda doluluk oranları yükseldi
İstanbul'daki barajların doluluk oranı, son günlerde etkili olan yağışlarla birlikte yükseldi ve şu anda yüzde 35.8 seviyesine ulaştı. Ancak bu oran, son 10 yılın verilerinin gerisinde kalmaya devam ediyor.

Ali AKSOYER/İSTANBULİSTANBUL'un barajlarında doluluk oranı yükseliyor. İSKİ verilerine göre bugün itibariyle baraj doluluk oranları yüzde 35.8 olarak ölçüldü. Ancak yine de bu doluluk oranı son 10 yılın ölçümlerinin gerisinde kaldı. 2024 yılının Şubat ayında doluluk oranı yüzde 72.98 olarak ölçülürken, 2019 yılında doluluk oranı yüzde 90.14 olmuştu.

İstanbul'da son günlerde etkili olan yağışın ardından barajlardaki doluluk oranları arttı. İSKİ tarafından bugün itibariyle yapılan ölçümlerde doluluk oranlarını yüzde 35.8 olarak ölçüldü. Toprağın yağmura doymasının ardından baraj göllerini besleyen debilerinin artmasıyla 15 gün içinde doluluk oranı yüzde 27.34'den yüzde 35.08'e yükseldi.

ÖMERLİ BARAJI'NDA DOLULUK YÜZDE 51'E YÜKSELDİ

Geçtiğimiz kasım ayında yüzde 15.13'e kadar gerileyen Ömerli barajındaki doluluk yüzde 51.01'e kadar yükseldi. Son 15 gün içinde Ömerli baraj gölü havzasında doluluk oranı yüzde 35.72'den yüzde 51.01'e yükseldi.

ELMALI BARAJ GÖLÜ HAVZASWI YÜZDE 94

İstanbul'un barajlarında en dolu baraj yüzde 94.21 doluluk oranıyla Elmalı baraj gölü havzası oldu. İstanbul'un kuzeyinde bulunan ve kısa bir süre önce adeta kuruyan Kazandere barajında doluluk oranı yüzde 12.04, Papuçdere barajında 11.62'ye ulaştı.

İstanbul'un barajlarında doluluk oranları

ÖMERLİ %51.01

DARLIK %55.07

ELMALI %94.21

TERKOS %22.99

ALİBEYKÖY %31.53

BÜYÜKÇEKMECE %25.88

SAZLIDERE %22.07

ISTARNACALAR %64.81

KAZANDERE %12.04

PAPUÇDERE %11.62

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
