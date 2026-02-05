İstanbul'un afet haberleşmesinde kullanılacak AFHES tanıtıldı

İstanbul'da afet ve acil durumlarda kesintisiz, güvenli ve koordineli iletişimi sağlamak amacıyla kurulan Afet Entegre Haberleşme Sistemi (AFHES), kurulum ve test süreçlerinin tamamlanmasının ardından hizmete alındı.

İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün koordinasyonunda, afet öncesi hazırlık, afet anı müdahale ve afet sonrasında koordinasyon süreçlerini kapsayan bütüncül ve yedekli haberleşme altyapısı oluşturulan sistem, AFAD'ın Hasdal'daki yerleşkesinde tanıtıldı.

Vali Davut Gül, burada yaptığı konuşmada, deprem anlarında iletişimin hayati rol oynadığını söyledi.

Olası bir İstanbul depreminde ortaya çıkacak ihtiyaçların başında iletişiminin geldiğini belirten Gül, iletişimin ve buna bağlı olarak kurtarma çalışmalarının sağlıklı yürütülebilmesi için çeşitli alternatiflerin hayata geçirildiğini kaydetti.

Gül, bu kapsamda son 2 yıldır GSM operatörleriyle önemli çalışmalar yapıldığını, özellikle verici olarak kullanılan sağlam kulelerin inşa edildiğini, depreme dayanıksız binalardaki vericilerin ise daha güvenli alanlara taşındığını anlattı.

Çalışmalar sonucunda 3 GSM operatörü tarafından toplamda 800'ün üzerinde ilave ve dayanıklı vericinin kurulduğunu dile getiren Gül, bu altyapının afet anında hem vatandaşlara hem de tüm hizmet birimlerine kesintisiz hizmet vereceğini kaydetti.

AFAD koordinasyonunda kamu kurumları arasındaki haberleşmenin de güçlendirildiğini ifade eden Gül, AFHES'in İstanbul'a özel kurulduğunu ve tek amacının kamuya ait yapıların depreme dayanıklı hale getirilmesi olduğunu belirtti.

Gül, "Bu anlamda afet altyapımızı güçlendirmeye yarayacak bir birimimiz. İPKB'nin yaptığı telsiz altyapısını bugün hizmete almış olacağız. Sistem, özetle valiliklerin kaymakamlıklarla, ilçe emniyetle, jandarmayla, 23 çalışma grubuyla ve ilçelerdeki afet koordinasyon merkezleriyle iletişimini sağlayacak. En kötü senaryolarda bile o iletişimin kesilmediği bir sistem." dedi.

"İletişim, afet yönetiminin olmazsa olmaz ve en önemli ögelerden biri"

İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener ise afet yönetiminde sahadaki koordinasyonun belirleyici olduğunu söyledi.

Özener, "Hepinizin bildiği gibi afetler masa başında değil, sahada yönetiliyor. Bu da ekiplerin koordinasyonu, iletişimi ve entegrasyonunu son derece önemli hale getiriyor. İletişim, afet yönetiminin olmazsa olmaz ve en önemli ögelerden biri." diye konuştu.

AFHES'in tamamen yeni bir sistem olmadığını, mevcut yapının modernize edildiğini belirten Özener, şunları kaydetti:

"Frekans ve kanal sayısı artırılarak olası bir afette tüm çalışma gruplarının, yerelde 23 çalışma grubu var, bu grupların birbirleriyle, emniyetimizle, jandarmamızla, ilçe afet merkezlerimiz ve kaymakamlıklarımızla iletişimini sağlayarak, dolayısıyla bir afet anında hiçbir kesintiye uğramadan tüm afet müdahale ekiplerinin, tüm karar vericilerinin bir anda konuşabileceği bir sistemden bahsediyoruz. Mobil iletişim operatörlerinin yaptığı çalışmalarla baz istasyonları daha sağlam alanlara konuşlandırıldı. Benzer şekilde bu sistemde 28 röle istasyonu bulunuyor ve bunlar, depremde zarar görmeyecek, operasyona devam edecek şekilde dizayn edilmiş kulelerde yer alıyor. Röle istasyonlarından biri de AFAD Başkanlığımızda, Ankara'da bulunuyor. Dolayısıyla İstanbul ile Ankara'nın iletişimi de hiçbir şekilde kesilmeyecek."

"En önemli alternatif haberleşme sistemlerinden biri"

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) Direktörü Yalçın Kaya da AFHES'in yaklaşık 2 yıllık bir çalışmanın sonucunda hazır hale getirildiğini anlattı.

Kaya, bu sistemin alternatif haberleşme kanallarının en önemlilerinden olduğuna değinerek, "Kamunun afet anında kullanacağı, özel olarak depreme dayanıklı direklerde, jeneratörlü sistemlerle desteklenen kesintisiz bir haberleşme sağlayacak. Ayrıca yine cep telefonlarımız, uydu ve diğer sistemlerle de alternatif olarak desteklenecek. Amaç, haberleşmenin kesintisiz ve sorunsuz şekilde yapılması." ifadelerini kullandı.

Vali Gül, programda Fatih, Pendik, Silivri ve Avcılar'daki kaymakamlarla iletişime geçerek yeni sistemi test etti.

İstanbul'un afetlere hazırlık kapasitesini güçlendirecek

AFHES kapsamında İstanbul genelinde 27 haberleşme röle istasyonu kuruldu. AFAD Başkanlık Yerleşkesi'nin yer aldığı Ankara'da da sistemin uzak röle noktası yapılandırılarak altyapıya entegre edildi.

Sistemle birlikte "TAMP Ana ve Destek Çözüm Ortağı" kurumlar, 39 ilçe emniyet müdürlüğü, 10 ilçe jandarma komutanlığı, 39 ilçe afet yönetim merkezi ile kritik kamu kurum ve kuruluşları, aynı haberleşme platformunda buluşturuldu.

AFHES üzerinden sesli haberleşme, anlık konum paylaşımı, kısa veri mesajı iletimi, yetkisiz telsizlerin sistem dışı bırakılması, tüm haberleşmelerin kayıt altına alınması ile kullanıcı ve yetki bazlı erişim yönetimi merkezi olarak sağlanabiliyor.

Sistemin, İstanbul'un afetlere hazırlık kapasitesini güçlendiren ve kriz anlarında hayati rol üstlenen stratejik bir kamu altyapı yatırımı olması hedefleniyor.