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İstanbul Ümraniye'de medikal dükkana 2 şüpheli uzun namlulu silahla ateş etti

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İstanbul Ümraniye'de medikal ürün satan bir iş yerine motosikletle gelen 2 şüpheli uzun namlulu silahla ateş açtı. Kazım Karabekir Mahallesi Adem Yavuz Caddesi'ndeki dükkanın önünden kaçan şüpheliler için polis çalışma başlattı.

İstanbul Ümraniye'de iki şüpheli, medikal ürünler satılan bir iş yerine uzun namlulu silahla ateş etti.

Kazım Karabekir Mahallesi Adem Yavuz Caddesi'ndeki medikal ürünler satılan bir dükkanın önüne motosikletle gelen 2 şüpheli silahla ateş açtıktan sonra kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri bölgede bir süre çalışma yaptı.

Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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