İstanbul'da lodos etkili oluyor

İstanbul'da lodos etkili oluyor
Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle Beşiktaş-Kadıköy motor seferleri iptal edildi. Şiddetli rüzgar, sahilde yürüyüş yapan vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da lodos etkili oluyor. İstanbul'u etkisi altına alan lodos nedeniyle Beşiktaş- Kadıköy motor seferleri iptal edildi. Şiddetli rüzgar nedeniyle Yenikapı Sahili'nde yürüyüş yapanlar da zor anlar yaşadı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) hafta sonu için kent genelinde lodos uyarısında bulundu. AKOM'un uyarasında hafta sonu lodosun 50 ila 80 kilometre hızla esmesinin beklendiği duyurulmuştu. Uyarıların ardından bu sabah saatlerinden itibaren lodos etkili olmaya başladı.

DENİZ ULAŞIMINDA AKSAMALAR YAŞANIYOR

İstanbul'u etkisi altına alan lodos nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana geldi. Lodostan kaynaklı hava muhalefeti nedeniyle İDO ve Şehir Hatları vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Beşiktaş- Kadıköy motor seferleri de iptal edildi. Beşiktaş sahilinde dev dalgalar kıyıyı dövdü. Bazı vatandaşlar da sahilde o anları cep telefonu ile kaydetti.

Yenikapı Sahili'nde ise yürüyüş yapmaya gelen vatandaşlar yüksek dalgalar nedeniyle zor anlar yaşadı. Yetkililer, rüzgarın etkisini sürdüreceğini belirterek dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
