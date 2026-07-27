Haberler

Makine Arızası Yaşayan Kuru Yük Gemisi Türkeli Demir Sahası'na Demirletildi

Makine Arızası Yaşayan Kuru Yük Gemisi Türkeli Demir Sahası'na Demirletildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordudan Çanakkale'ye seyir halindeyken İstanbul Türkeli Feneri açıklarında makine arızası yaşayan 130 metrelik 'GOZNE' isimli kuru yük gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla kılavuz kaptan ve römorkör yardımıyla çekilerek Türkeli Demir Sahası'na güvenli şekilde demirletildi.

ORDU'dan Çanakkale'ye seyir halindeyken İstanbul Türkeli Feneri açıklarında arızalanan 'GOZNE' isimli 130 metrelik kuru yük gemisi Türkeli Demir Sahası'na emniyetle demirletildi.

Konuya ilişkin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Ünye'den Karabiga'ya seyir halindeyken İstanbul Türkeli Feneri açıklarında makine arızası yaşayan 'GOZNE' isimli 130 metre boyundaki kuru yük gemisi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda; Kılavuz kaptanımızın refakatinde, KURTARMA-3 Römorkörümüzce yedeklenip çekilerek Türkeli Demir Sahası'na emniyetle demirletildi" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Terörsüz Türkiye mesajı: Daha ince işçilik aşamasındayız, mesele yeni başlıyor

AK Parti tarih verdi: İnce işçilik aşamasındayız, mesele yeni başlıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: Yenge öldü, kayınbirader hapiste

Kayınbirader, yengesini öldürdü! Biri hapse diğeri mezara

Cem Küçük'ten sürpriz karar! 10 yıl sonra yollar ayrıldı

Cem Küçük'ten sürpriz karar! 10 yıl sonra yollar ayrıldı
Trabzonsporlu Cabral'ın füzesi 2026 Dünya Kupası'nın en güzel golü seçildi

Süper Lig devinin yıldızının Arjantin'e attığı füze ödüllendirildi
30 yaşındaki fenomen estetik ameliyatı sırasında yaşamını yitirdi

30 yaşındaki fenomen estetik ameliyatı sırasında yaşamını yitirdi
Bu kıyafetle dans etti, tüm sahil başına toplandı

Bu kıyafetle dans etti, tüm sahil başına toplandı
Araç sahiplerine güzel haber! Rakam da hatırı sayılacak cinsten

Araç sahiplerine güzel haber! Rakam da hatırı sayılacak cinsten

Sergen Yalçın'ın 'Bende yeri yok' diyerek gönderdiği yıldıza 20 milyon Euro'luk teklif

''Bende yeri yok" diyerek gönderdiği yıldıza 20 milyon Euro'luk teklif