Makine Arızası Yaşayan Kuru Yük Gemisi Türkeli Demir Sahası'na Demirletildi
Ordudan Çanakkale'ye seyir halindeyken İstanbul Türkeli Feneri açıklarında makine arızası yaşayan 130 metrelik 'GOZNE' isimli kuru yük gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla kılavuz kaptan ve römorkör yardımıyla çekilerek Türkeli Demir Sahası'na güvenli şekilde demirletildi.
ORDU'dan Çanakkale'ye seyir halindeyken İstanbul Türkeli Feneri açıklarında arızalanan 'GOZNE' isimli 130 metrelik kuru yük gemisi Türkeli Demir Sahası'na emniyetle demirletildi.
Konuya ilişkin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Ünye'den Karabiga'ya seyir halindeyken İstanbul Türkeli Feneri açıklarında makine arızası yaşayan 'GOZNE' isimli 130 metre boyundaki kuru yük gemisi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda; Kılavuz kaptanımızın refakatinde, KURTARMA-3 Römorkörümüzce yedeklenip çekilerek Türkeli Demir Sahası'na emniyetle demirletildi" ifadeleri kullanıldı.