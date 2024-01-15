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İstanbul'da işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangında 3 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı

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İstanbul Sultanbeyli'de özel bir firmaya ait işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangında 3 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı.

Sultanbeyli'de çelik yapı malzemeleri üreten bir iş yerinin yanında bulunan ve işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Yangında 3 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul Valiliği, Sultanbeyli Mimarsinan Mahallesi Sarayburnu Sokak'ta özel bir firmaya ait bulunan ve firmada çalışan işçilerin kaldığı konteynerde sabaha karşı çıkan yangında üç işçinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

2 İŞÇİ YARALANDI

Valilikten yapılan açıklamada "İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında biri ağır 2 işçi de yaralanmış olup, yaralı işçiler hastaneye sevk edilmiştir" denildi. Yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme sürerken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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