İstanbul Sözleşmesi'nden Çekilmek Medeniyetten Çekinmektir

İstanbul Sözleşmesi'nden Çekilmek Medeniyetten Çekinmektir
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Kadın Sosyalist Enternasyonal Başkanı Janet Camilo, İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye'nin çekilmesini eleştirerek, bu durumun kadınların korunmasında olumsuz etkileri olduğunu vurguladı. Kadına yönelik şiddete karşı devletlerin kamu politikaları geliştirmesi gerektiğini ifade etti.

Haber : Beril KALELİ - Kamera: Onur DURSUN

(İSTANBUL) - Kadın Sosyalist EnternasyonaliKonsey Toplantısı için İstanbul'da bulunan Kadın Sosyalist Enternasyonal Başkanı Janet Camilo, ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Camilo, " Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi çok sıkıcı bir durum. Bu sözleşmenin arkasında durulması, uygulanması gerekiyor. Bu sözleşme sayesinde binlerce kadın, aile içi şiddetten, toplumsal şiddetten kurtuluyor, Cinsel şiddete maruz kalan kadınlar için çok önemli bir role sahip. Ulusal sistemlerin tesis edilmesi çok önemli, yasaların da aynı şekilde, kadınları koruyabilmesi için" ifadesini kullandı.

Kadın Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı, CHP'nin ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleşiyor. Toplantıya katılan Kadın Sosyalist Enternasyonal Başkanı Janet Camilo, ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

Camilo, kadına yönelik şiddete karşı atılması gereken adımlara ilişkin olarak, "Erkek şiddetinin tamamen bitirilebilmesi için devletin kamu için politikalar geliştirmesi gerekiyor" dedi. Camilo şu ifadeleri kullandı:

"Devletlerin bu alanda kamu politikaları üretmesi gerekiyor"

"Kadınlar bütün dünyada şiddete maruz kalıyor. Türkiye'de de benzer sorunlar söz konusu. Devletlerin bu alanda kamu politikaları üretmesi gerekiyor. O yüzden İstanbul Sözleşmesi'nden söz etmemiz gerekiyor. Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi çok sıkıcı bir durum. Bu sözleşmenin mutlaka arkasında durulması, uygulanması gerekiyor. Bu sözleşme sayesinde binlerce kadın, aile içi şiddetten, toplumsal şiddetten kurtuluyor, Cinsel şiddete maruz kalan kadınlar için çok önemli bir role sahip."

Dominik Cumhuriyeti'nin İstanbul Sözleşmesi'ne benzer bir şekilde, kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik Belém do Pará Sözleşmesi'ne taraf olduğunu aktaran Camilo, kadına karşı şiddetin önlenmesine ilişkin olarak, "Burada ulusal sistemlerin tesis edilmesi çok önemli, yasaların da aynı şekilde, kadınları koruyabilmesi için. Bu gücün yasama organlarının elinde olması lazım" dedi.

" İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmek, medeniyetten çekinmektir"

Camilo, toplantıda gerçekleştirdiği açılış konuşmasında da İstanbul Sözleşmesi'ne yer vermiş, " İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmek, medeniyetten çekinmektir" diyen Camilo, "Ülkelerin İstanbul sözleşmesinden otoriteryen rejim baskıları nedeniyle çekilmesi canımızı sıkıyor. İstanbul sözleşmesinin savunulmasını, genişletilmesini istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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