İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE ECZACI KALFASINI ÖLDÜREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

ŞİŞLİ'de yan bakma nedeniyle tartıştığı eczane kalfasını evinden getirdiği silahla öldürdüğü iddia edilen Kadir Keleş çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay sonrası gözaltına alınan Kadir Keleş, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Keleş, 'Öldürme niyetim yoktu. Devamlı ağır hakaretlerde bulunuyordu. Kapıcı olduğum için beni eziyordu. Ağza alınmayacak küfürler ediyordu. Sürekli beni tehtit ediyordu. Git başımdan diyordum gitmiyordu. Oruçluydum, çok üzerime geldi. Tekme atmıştı parmağım kırıldı. Bir el ateş etmek istedim. Elimin acısı ile iki el ateş ettim. atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Suçsuzum" diyerek serbest bırakılmayı talep etti. Mahkeme kaçma şüphesinin varlığı nedeniyle Keleş'in 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanmasına karar verdi.