Şişli'de bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
İstanbul'un Şişli ilçesinde 5 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, bitişiğindeki binaya da sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda iki binanın çatısında hasar meydana geldi.
Feriköy Mahallesi Savaş Sokak'ta 5 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bitişikteki binanın çatısına da sirayet eden yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın sebebiyle iki binanın çatısında hasar oluştu.
Kaynak: AA / Yasin Cingöz - Güncel