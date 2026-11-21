İstanbul Şişli'de 5 katlı binanın çatısındaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İstanbul Şişli'de Yayla Mahallesi Koranti Sokak'taki 5 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle binanın çatısında hasar oluştu.
İstanbul Şişli'de 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yayla Mahallesi Koranti Sokak'taki 5 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çatıdaki yangın söndürüldü.
Yangında binanın çatısında hasar oluştu.
Kaynak: AA