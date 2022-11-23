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İSTANBUL-ŞİŞLİ D-100 KARAYOLU'NDA 13 ARAÇ ZİNCİRLEME KAZA YAPTI; 1 BEBEK 8 KİŞİ İTFAİYE TARAFINDAN KURTARILDI

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ŞİŞLİ Mecidiyeköy'de D-100 Karayolu üzerinde 13 araç zincirleme kaza yaptı.

ŞİŞLİ Mecidiyeköy'de D-100 Karayolu üzerinde 13 araç zincirleme kaza yaptı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 1'i bebek, 8 kişiyi sıkıştıkları araçlardan çıkartarak ambulanslarla hastaneye sevk etti.

Mecidiyeköy'de D-100 Karayolu üzerinde henüz bilinmeyen nedenle 13 araç zincirleme kaza yaptı. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi. Kazada yaralananlar itfaiye tarafından araçlardan çıkarılırken, D-100 Karayolu'nun trafiği Anadolu yakası istikametine durdu. Araçlar yan yol üzerinden Mecidiyeköy meydana yönlendirildi. Kazadan 1 saat önce yine aynı noktaya yakın bir otomobilin takla attığı ve trafiğin yavaş ilerlediği, bu sırada zincirleme kazanın meydana geldiği belirtildi.

Öte yandan kazanın ardından araçlarda sıkışan 1'i bebek toplam 8 kişinin olay yerindeki itfaiye tarafından kurtarıldığı öğrenildi. Yaralı 8 kişi, aralarında hafif yaralıların da olduğu diğer kişilerle hastaneye sevk edildiği bildirildi. Polisin kaza ile ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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