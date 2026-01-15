Haberler

İstanbul Sinema Evi'nde "Temel Sinema Eğitimi" başvuruları başladı

Güncelleme:
İstanbul Sinema Evi'nde yeni dönem 'Temel Sinema Eğitimi' için başvurular alınmaya başladı. Eğitmen Abdulhamit Güler yönetiminde düzenlenecek olan eğitim, çevrim içi ve yüz yüze yapılacak, katılımcılar 16 hafta boyunca sinema konularında eğitim alarak kısa film çekim deneyimi kazanacak.

Sinemanın farklı alanlarında 5 yıldır eğitim ve üretim faaliyetleri yürüten İstanbul Sinema Evi'nde (İSE) yeni dönem "Temel Sinema Eğitimi" için başvurular başladı.

Senarist ve yönetmen Abdulhamit Güler tarafından verilecek eğitim, çevrim içi ve yüz yüze olmak üzere iki ayrı grup halinde gerçekleştirilecek.

Toplam 16 hafta sürecek programda, sinemaya dair temel konular teorik ve pratik olarak ele alınacak. Eğitim sürecinin sonunda katılımcılar, kısa film çekimi yaparak uygulamalı deneyim kazanacak.

Müfredatta, senaryo, yönetmenlik, kurgu, yapımcılık, festival süreçleri ve kısa film hazırlığı başlıkları yer alıyor. 12 haftalık eğitimin ardından katılımcıların hazırladığı senaryolar arasından seçilecek bir proje için set kurulacak ve kısa film çekilecek.

Kontenjanı sınırlı olan eğitim programına ilişkin ayrıntılı bilgiye, İstanbul Sinema Evi'nin sosyal medya hesaplarından veya "istanbulsinemaevi@gmail.com" adresi üzerinden ulaşılabilir.

