İstanbul Silivri'de 6.2 Büyüklüğünde Deprem: Vatandaşlar Korku İçinde

Haber : Edda Sönmez - Kamera: Hakan Kaya

(İSTANBUL) - İstanbul Silivri'de depreme yakalanan ve evlerinden çıkarak dışarıda bekleyişlerini sürdüren vatandaşlar, "Çok sallandık, çok korktuk. İnşallah bir daha tekrarlamaz" şeklinde konuştu.

İstanbul'da saat 12.49'da Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Silivri'de depremi hisseden ve kendilerini evlerinden dışarı atan vatandaşlar ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

"Allah daha beterinden vatanımızı, milletimizi korusun" diyen bir vatandaş, "Uzun süren birşey oldu. Burada esnafım. Beşinci, altıncı katlarda daha çok hissedilmiş ama biz giriş kat olduğumuz için çok fazla hissetmedik. İnşallah devamı gelmez" diye konuştu.

Dördüncü katta yaşadığını ifade eden bir başka vatandaş da "Çok fena korktuk. Hele küçük…" dedi. Bir başka vatandaş da "Biz de tatile gelmiştik tam o an da yakalandık" derken; bir diğeri de "Acayip korkutucuydu. Bayağı sallandık" ifadelerini kullandı. Henüz depremin etkisinde olan bir vatandaş da ağlayarak "Çok kötüydü, inanılmaz kötüydü. Hepimize geçmiş olsun" dedi.

"Evlere giremeyeceğiz büyük ihtimalle"

Kedi ve köpeğini alarak evden çıktığını ifade eden vatandaş da "Zor attık kendimizi dışarı. Ben çarşıda otururum. Her şey kırıldı, döküldü, tutamadım. Kedi ve köpeğim var, saklandılar. Zor buldum. Onları bulup çıktım hemen ama nasıl çıktım… Motorla geldim hemen. Motoru çıkartmam, onları almam, her şey saniyeler içinde oldu. Çok korktuk inşallah devamı gelmez. Telefondan sürekli uyarı geliyor, çok korkuyoruz. Bir açıklama bekliyoruz. Evlere giremeyeceğiz büyük ihtimalle" şeklinde konuştu.

"Köye gidiyoruz"

Depreme kahvaltı yaparken yakalandıklarını belirten vatandaş "Çok korktuk, tekrarlayınca indik, gidiyoruz köye. Bayağı sallandı. Yatak odasına kaçtık. Çok kötü, her yerimiz titriyor. Altıncı kat olduğu için herhalde çok fazla hissettik. İkinciyi tekrarlayınca apar topar şimdi köye gidiyoruz" dedi.

Gelinini başka bir depremde kaybettiğini ifade eden vatandaş da "En üst kattaydık bayağı salladı, çok korktuk. Bayağı da uzun sürdü" dedi. Yakını da "Onun etkisinden yatağının başına geçti. Biz de bir oturduk kaldık, şaşırdık. Sonra duramadık, çıktık dışarı. Bir daha Allah göstermesin. Çok zor" dedi. Bir başka vatandaş ise "Atlattık bir şekilde. Allah sonumuzu hayır etsin. İnşallah bir daha olmaz" şeklinde konuştu.