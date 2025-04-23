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İstanbul Silivri'de 6,2 Büyüklüğünde Deprem Paniği

İstanbul Silivri'de 6,2 Büyüklüğünde Deprem Paniği
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Merkez üssü Silivri olan 6,2 büyüklüğündeki deprem saat 12.49'da meydana geldi. Paniğe kapılan vatandaşlar evlerinden ve iş yerlerinden dışarı çıktı.

Merkez üssü İstanbul'un Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu.

Saat 12.49'da merkez üssü Silivri olan 6,2 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından paniğe kapılan vatandaşlar evlerinden ve iş yerlerinden dışarı çıktı.

Kentte ve çevre illerde hissedilen deprem nedeniyle açık alanlara ve sokaklara çıkan vatandaşların bekleyişi sürüyor.

Kaynak: AA / Mustafa Hatipoğlu - Güncel
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