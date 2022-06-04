İstanbul Şile'de Boğulma Tehlikesi Geçiren 4 Kişi Kurtarıldı - Haberler

İstanbul Şile'de Boğulma Tehlikesi Geçiren 4 Kişi Kurtarıldı
ANKA - Güncel
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İstanbul'un Şile ilçesi Akçakese bölgesinde boğulma tehlikesi geçiren 4 kişi cankurtaranlar tarafından kurtarıldı.
İstanbul'un Şile ilçesi Akçakese bölgesinde boğulma tehlikesi geçiren 4 kişi cankurtaranlar tarafından kurtarıldı.
İstanbul İtfaiyesi'nden yapılan açıklamada, bugün Şile'nin Akçakese bölgesinde boğulma tehlikesi geçiren 4 kişinin cankurtaranlar tarafından kurtarıldığını duyurdu. İtfaiye, vatandaşlara cankurtaran olmayan yerlerde denize girilmemesi uyarısında da bulundu.
İstanbul İtfaiyesi'nin, Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Şile Akçakese bölgesinde boğulma tehlikesi geçiren 4 vatandaşımız can kurtaranlarımız tarafından kurtardı. Lütfen cankurtaran olmayan yerlerde denize girmeyin!" denildi.
İtfaiye, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, 4 yurttaşın kurtarılmasına dair görüntülere de yer verdi.
ANKA / Güncel