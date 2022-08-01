İSTANBUL-ŞARKICI TUĞÇE KANDEMİR, GÜNGÖREN'DE SAHNE ALDI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İSTANBUL-ŞARKICI TUĞÇE KANDEMİR, GÜNGÖREN'DE SAHNE ALDI

Güngören'de dün akşam, Tuğçe Kandemir rüzgarı esti.

 - Güncelleme:

Güngören'de dün akşam, Tuğçe Kandemir rüzgarı esti. GNG Fest kapsamında sahne alan Kandemir, sevilen şarkılarıyla her yaştan dinleyicisine keyifli anlar yaşattı.

Güngören Belediyesi, yaz ayına özel 'GNG Fest' programını düzenledi. 30 Temmuz'da Grup Mavi Gri ile Yüksek Sadakat'ın 15 Temmuz Şehitler Park'ında sahneye çıkmasıyla başlayan festival, dün akşam da sanatçı Tuğçe Kandemir'in konseriyle devam etti. Gencinden yaşlısına yaş ayırt etmeksizin herkesin katıldığı programda, önce DJ Emircan Saltabaş eğlendirdi. Tuğçe Kandemir'in de sahneye çıkmasıyla çoşkulu dakikalar yaşandı.

'FESTİVALLER DEVAM EDECEK'

Konsere katılan Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, 'Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Güngören'de gençlerimizle çok güzel kalabalıkla bir aradayız. İyi ki geldiniz ve varsınız. Burada birçok etkinlik gerçekleştirdik ancak bu çok daha kıymetli ve anlamlı. Festivallerimiz devam edecek' dedi.

Festivalde, yeni konserlerin düzenleneceği belirtildi. Verilen hediyeler ise şöyle; 10 adet sweatshirt, 10 adet termos, 10 adet de kulaklık.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yüksek Sadakat Mavi Gri Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title