İSTANBUL-ŞARKICI TUĞÇE KANDEMİR, GÜNGÖREN'DE SAHNE ALDI

Güngören'de dün akşam, Tuğçe Kandemir rüzgarı esti. GNG Fest kapsamında sahne alan Kandemir, sevilen şarkılarıyla her yaştan dinleyicisine keyifli anlar yaşattı.

Güngören Belediyesi, yaz ayına özel 'GNG Fest' programını düzenledi. 30 Temmuz'da Grup Mavi Gri ile Yüksek Sadakat'ın 15 Temmuz Şehitler Park'ında sahneye çıkmasıyla başlayan festival, dün akşam da sanatçı Tuğçe Kandemir'in konseriyle devam etti. Gencinden yaşlısına yaş ayırt etmeksizin herkesin katıldığı programda, önce DJ Emircan Saltabaş eğlendirdi. Tuğçe Kandemir'in de sahneye çıkmasıyla çoşkulu dakikalar yaşandı.

'FESTİVALLER DEVAM EDECEK'

Konsere katılan Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, 'Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Güngören'de gençlerimizle çok güzel kalabalıkla bir aradayız. İyi ki geldiniz ve varsınız. Burada birçok etkinlik gerçekleştirdik ancak bu çok daha kıymetli ve anlamlı. Festivallerimiz devam edecek' dedi.

Festivalde, yeni konserlerin düzenleneceği belirtildi. Verilen hediyeler ise şöyle; 10 adet sweatshirt, 10 adet termos, 10 adet de kulaklık.