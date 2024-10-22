Üye Girişi
Haberler

İstanbul Sahillerinde Deniz Yüzeyi Temizliği

İstanbul Sahillerinde Deniz Yüzeyi Temizliği
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul'daki Karaköy, Maltepe ve Tuzla sahillerinde deniz yüzeyi temizleme çalışmaları gerçekleştirdi. TÜÇA'nın deniz yüzeyi temizleme araçlarıyla yapılan temizlikte çeşitli atıklar toplandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul'da Karaköy, Maltepe ve Tuzla sahillerinde deniz yüzeyi temizleme çalışması gerçekleştirdi.

Bakanlığa bağlı Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) Başkanlığı ekipleri, İstanbul'un sahil bölgelerinde deniz yüzeyindeki atıkları toplamak için çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, sabah erken saatlerde Karaköy'deki Deniz Ticaret Odası önündeki iskeleden "Ahtapot-7" isimli deniz yüzeyi temizleme aracıyla İstanbul Boğazı'na doğru açıldı.

Sahil hattında bir süre deniz yüzeyini tarayıp, temizlik yapan tekne, topladığı atıklarla iskeleye geri döndü.

Ekipler daha sonra, Maltepe'deki Küçükyalı Su Ürünleri Kooperatifinin bulunduğu alandaki iskeleden "Temiz Tuzla" isimli deniz yüzeyi temizleme aracıyla açılarak temizlik faaliyeti gerçekleştirdi.

Maltepe açıklarında gerçekleştirilen çalışmada, deniz yüzeyindeki poşet, pet şişe, plastik bidon ve benzeri atıklar teknenin önündeki aparat yardımıyla toplanarak bertaraf edilmek üzere depolandı.

Ardından Tuzla'daki tersaneler bölgesine geçen ekipler, burada da yerli ve milli imkanlarla yüzde 100 elektrikli olarak üretilen ve uzaktan kumandayla çalışan "Lautus" isimli deniz yüzeyi temizleme aracıyla temizlik çalışması yaptı.

Üzerinde bulunan güneş panellerinin desteğiyle aralıksız 6 saate kadar çalışabilen, sahip olduğu 2 pervane ile kendi ekseni etrafında rahatça dönebilen ve yaklaşık 100 litrelik atık toplama hacmine sahip olan "Lautus" ile tersaneler bölgesi ve Tuzla sahilinde deniz yüzeyine çıkan atıklar bertaraf edilmek üzere toplandı.

TÜÇA'nın denizlerdeki kirliliği azaltmak için temizlik çalışmalarını başta İstanbul sahilleri olmak üzere Türkiye'nin tüm sahillerinde sürdüreceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Hamdi Dindirek - Güncel

İklim Değişikliği istanbul Maltepe Karaköy Tuzla

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı

Bahçeli'nin Öcalan'la ilgili sözleri için bakın ne dedi

 Bahçeli'nin sürpriz çağrısı sonrası DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu olağanüstü toplandı

Bahçeli'nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti'de hareketlilik

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ elebaşının ölümü sonrası ilk yorum

FETÖ elebaşının ölümüne ilk yorum
Özel'den terör örgütü lideri Öcalan için çağrı yapan Bahçeli'ye şartlı destek

Özel'den Öcalan çağrısı yapan Bahçeli'ye şartlı destek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tecritten çıkmak nedir? Hapisteki tecritten çıkınca ne olur? Tecrit ne demek? PRENS 3. SEZON FRAGMANI | Prens 3. sezon konusu ne? Prens 3. sezon oyuncuları kimler? Prens 3. sezon ne zaman, saat kaçta çıkacak? TRT Tabii Spor nasıl canlı izlenir? (ŞİFRESİZ) Tabii Spor ücretsiz donmadan HD canlı yayın linki Umut hakkı nedir? Umut hakkı ile hapisten çıkılır mı? Kimler umut hakkından faydalanabilir? Evrim Alasya ve Kerem Alışık sevgili mi? Apo'ya af mı çıkacak? Terörist elebaşı Abdullah Öcalan hapisten çıkacak mı (İMRALI)? 23 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Oğlak, Boğa, Koç, Yengeç burcu yorumu! 23 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Yavuz Ağıralioğlu kimdir? Yavuz Ağıralioğlu kaç yaşında, nereli? HSK Müfettişi Mehmet Aslan kimdir? Pastırma Sıcakları ne zaman başlıyor ve ne zaman bitiyor? 2024 Pastırma yazı hangi ayda?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.