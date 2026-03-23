İZÜ'de rektörlük devir teslim töreni yapıldı

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde (İZÜ) düzenlenen devir teslim töreninde Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, rektörlük görevini Prof. Dr. İsmail Küçük'e devretti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, rektörlük binasında düzenlenen, akademik ve idari yöneticilerin katıldığı törende, kurumun geçmiş çalışmalarıyla gelecek vizyonu ele alındı.

Prof. Dr. Acar, törende yaptığı konuşmada, 4 yıldır rektör olarak görev yaptığını belirtti.

Bu süreçte ekonomik sürdürülebilirlikte ve mevzuata uyumda önemli ilerlemeler kaydettiklerine dikkati çeken Acar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) daha üst puan sıralarından öğrenci gelmesiyle uluslararası sıralamalarda ve akademik teşvik sisteminde iyileşmeler olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Acar, "Bugün bu görevi, mesai arkadaşım ve dostum İsmail Hocamıza gönül rahatlığıyla devrediyorum. İsmail Hocamıza bugüne kadar göstermiş olduğu emek, katkı, çaba, dürüstlük ve samimiyet için teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bu süreçte kıymetli bir dost kazandım. Yeni görevinde kendisine başarılar diliyor, ailesiyle birlikte huzurlu, sağlıklı ve istikamet üzere bir hayat temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Bu bir bayrak yarışı"

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle rektörlüğe atanan Prof. Dr. Küçük ise İZÜ'de 8 yıldır farklı görevlerde bulunduğunu dile getirdi.

Prof. Dr. Küçük, Acar'la 4 yıl boyunca birlikte çalıştıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Kendisi bana sadece yöneticilik değil, aynı zamanda yol arkadaşlığı ve ağabeylik yaptı. Hakkını helal etmesini diliyorum. Bundan sonra arkadaşlarımızın desteğiyle biz de İZÜ'nün başarısına bir tuğla koyabilirsek ne mutlu bize. Vakıf hukukunu gözeterek çalışacağız. Bu bir bayrak yarışı, bayrağı ileriye taşımaya gayret edeceğiz. Samimiyet, disiplin ve takım ruhunun sonucunda Allah'ın izniyle başarı gelecektir."