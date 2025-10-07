İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde Gazze İçin Protesto Yürüyüşü Düzenlendi

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öğrencileri, Gazze'de yaşananları protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenledi.

Üniversite bünyesindeki öğrenci kulüplerinin ortak katılımıyla düzenlenen etkinlik kapsamında Küçükçekmece'deki kampüste bir araya gelen öğrenciler, ellerinde Türkiye, Filistin bayrakları ve pankartlarla yürüyüşe geçip sloganlar atarak İsrail'i protesto etti.

Yürüyüşün ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, 7 Ekim'in İsrail'in Gazze'ye saldırılarının yıl dönümü olduğunu anımsatarak, İsrail'i ve destekleyen ülkeleri lanetlediğini söyledi.

Dünyanın birçok bölgesinde Müslümanların zulme uğradığını ifade eden Acar, "Halkı Müslüman olan 50'den fazla ülke var, 2 milyara yakın Müslüman nüfus var ve maalesef İslam alemi gerekeni yapma konusunda bir acziyet içerisinde. Bunun en büyük sebeplerinden biri, bizim inancımızın ve dinimizin gereğini yeterince kavramamak ve bunun gereğini yapmamak. Bunun içerisinde birşeyler yapacak güce erişecek gayreti de göstermemek geleneksel bir sebep." dedi.

Öğrenci kulüpleri adına basın açıklaması yapan Muhammed İbrahim Özbe ise Filistinlilerin tarihin en acımasız ve haksız işgaline uğradığını ifade etti.

Özbe, "7 Ekim'den sonra başlayan saldırılarla birlikte Siyonizmin sistematik zulmü soykırıma dönüşmüş ve Gazze halkı kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve masum siviller, insanlık dışı bir saldırıya uğramıştır. Binlerce insanın yaşamını yitirdiği, evlerin yerle bir olduğu, insanlık dramının zirveye ulaştığı bu süreç, tüm dünyanın gözleri önünde gerçekleşmiştir." ifadelerini kullandı.

Saldırıların durdurulması için İslam ülkelerinin somut adımlar atması gerektiğini dile getiren Özbe, "Bu zulümlere karşı sesini yükseltmeyenleri, insanlık onurunu savunmak için gereken adımları atmayanları tarih mutlaka yazacaktır. Bizler Sabahattin Zaim Üniversitesi öğrencileri olarak, vicdan sahibi her birey gibi, bu zulme karşı sesimizi yükseltiyor ve soykırımcıların tam karşısında olduğumuzu teyit ediyoruz." diye konuştu.