Haberler

İstanbul Photo Awards 2026 Başvuruları Başladı

İstanbul Photo Awards 2026 Başvuruları Başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen ve dünya genelinde önemli bir yere sahip olan İstanbul Photo Awards, 2026 yılı için başvurularını almaya başladı. Yarışmanın son başvuru tarihi 9 Ocak 2026 olup, toplamda 58 bin dolar ödül dağıtılacak.

Anadolu Ajansının (AA) basın fotoğrafçılığını desteklemek amacıyla geleneksel olarak düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması "İstanbul Photo Awards", bu yıl 12. kez gerçekleştiriliyor.

Dünya gündemini belirleyen fotoğrafların gönderildiği yarışmanın 2026 başvuruları başladı. Yalnızca "www.istanbulphotoawards.com" adresinden çevrim içi olarak başvuru alınan yarışmaya son başvuru tarihi, 9 Ocak 2026 olarak belirlendi.

Bu yıl içerisinde çekilen ve haber değeri taşıyan fotoğraflarla başvurulabilecek yarışmada, toplamda 58 bin dolar ödül dağıtılacak.

Dünya genelindeki önemli yarışmalar arasında gösterilen etkinliğe, her yıl yaklaşık 20 bin fotoğraf gönderiliyor. Yalnızca profesyonel fotoğrafçıların katılımına açık olan yarışmaya başvuru için bir basın kuruluşuna bağlı olma şartı gözetilmiyor.

10 kategoride başvuru yapılabilecek

Yarışma kapsamında "Tekil Haber", "Seri Haber", "Tekil Spor", "Seri Spor", "Tekil Doğa ve Çevre", "Seri Doğa ve Çevre", "Tekil Portre", "Seri Portre", "Tekil Günlük Yaşam" ve "Seri Günlük Yaşam" başlıklarındaki 10 kategoride başvuru yapılabiliyor.

"Yılın Fotoğrafı" ödülü "Tekil Haber" kategorisinde birinci olan fotoğrafa verilecek ve fotoğrafı çeken foto muhabiri 6 bin dolar ödül kazanacak. Kategori birincilerine 3 bin, ikincilerine 1500, üçüncülerine ise 1000'er dolar ödül takdim edilecek.

Her yarışmacının tüm kategorilerde başvuru yapma hakkı bulunuyor ve gönderilen fotoğraflarda yayınlanmış olma şartı aranmıyor.

Fotoğrafçıların kişisel bilgileri ve fotoğrafa dair detaylar konusunda doğru bilgi aktarma sorumluluğu bulunan yarışmanın başvuru şartlarına dair geniş bilgiye "istanbulphotoawards.com"dan ulaşılabilir.

Yarışmanın kazananları her yıl olduğu gibi fotoğraf dünyasının prestijli isimlerinden oluşan uluslararası jüri tarafından gelecek yıl mart ayında belirlenecek.

Toplam ödülü 58 bin dolar olan yarışmada, jüri üyeleri gönderilen fotoğrafları teknik yeterlilik, perspektif, hareket, duygu gibi birçok farklı açıdan değerlendirecek.

Geçmiş yıllarda ödül alan fotoğraflar, sergiler, fotoğraf albümleri ve jüri üyelerine dair bilgiler de yarışmanın resmi web sitesinde yer alıyor.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump imzaladı, altın fırladı! 3 haftanın zirvesinde

Trump imzaladı, altın fırladı
20 şehit verdiğimiz uçak vurulmuş olabilir mi? Emekli korgeneral, 49 yıl önceki olayı hatırlattı

Emekli korgeneral, 49 yıl önceki 'Ermeni er' olayını hatırlattı
Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı

Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı
Yürek burkan görüntülerin ardından Metin Keçeci konuştu

Karton toplarken görüntülenen ünlü oyuncu sessizliğini bozdu
Trump imzaladı, altın fırladı! 3 haftanın zirvesinde

Trump imzaladı, altın fırladı
beIN Sports spikeri, canlı yayında gelen mesajla baba olacağını öğrendi

Canlı yayında gelen mesajla baba olacağını öğrendi
Galatasaray'da alarm! Tam 4 oyuncu aynı anda yok

Galatasaray'da alarm! Tam 4 oyuncu aynı anda yok
Benzine zam geliyor! İşte il il yeni fiyatlar

Araç sahipleri dikkat! Yine zam göründü
Bahçelievler'de otoparkta yaşanan ilginç kaza kamerada

9 araca çarpıp, 5 metreden uçtu
Fatih Ürek yaşam mücadelesi verirken miras iddiası ortalığı karıştırdı

Fatih Ürek canıyla mücadele ederken aile içinde kriz iddiası
Şampiyon olan futbolculara tam 250.000 dolar verdi

Çantadan çıkanı görünce donup kaldılar
Muazzez Abacı'nın film gibi hayatı! Gözlerden uzak büyüttüğü bir kızı vardı

Abacı'nın film gibi hayatı! İşte gözlerden uzak büyüttüğü kızı
Ağabeyi 37 bıçak darbesiyle öldürülen çocuğun sözleri ağlattı

Ağabeyi 37 bıçak darbesiyle öldürülen çocuğun sözleri ağlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.