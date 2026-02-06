İstanbul'daki okullarda 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu

İstanbul'daki okullarda, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için ilk derse başlamadan önce 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketlerinden biri olan 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü yılı dolayısıyla hayatını kaybeden vatandaşları anmak, birlik ve beraberlik duygularını canlı tutmak amacıyla Bahçelievler'deki Orgeneral Eşref Bitlis Ortaokulu'nda anma programı düzenlendi.

Depremde yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulunulan programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralı ve engelli olanlara sağlık ve huzur diledi.

Depremin Türkiye coğrafyasında büyük maddi hasar ve derin bir acıya yol açtığını belirten Yentür, bu süreçte toplumun tüm kesimlerinin birlik, dayanışma ve paylaşma ruhuyla hareket etmesinin acıyı bir nebze de olsa hafiflettiğini söyledi.

Yentür, öğretmenlere önemli görevler düştüğünü vurgulayarak "Her işin başı eğitimdir. Toplumumuzun damarlarında var olan paylaşma ve birlik ruhunu genç kuşaklara aktarmak, öğretmenlerimizin ve okullarımızın en büyük görevidir. Okullar, medeniyetin ve kültür aktarımının en önemli rolüne sahiptir." dedi.

Deprem sürecinde büyük fedakarlıklar gösteren öğretmenlere teşekkür eden Yentür, arama kurtarma çalışmalarında görev alan, yardım organizasyonlarında öncü olan ve deprem bölgesine giderek psikososyal destek sağlayan öğretmenlerin Türk milli eğitimi adına gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Depremlerin bu coğrafyanın bir gerçeği olduğuna dikkati çeken Yentür, bilinçlendirme ve farkındalık çalışmalarının aralıksız sürdürülmesi gerektiğini belirterek "Okulların en büyük amacı çocuklarımızı hayata hazırlamaktır, sorumlu bireyler yetiştirmektir. 'Bana ne' anlayışı bu topluma verilecek en kötü zarardır. Bu noktada her birey kendini sorumlu hissedecek. 'Ben varım.' diyecek. 'Ben nasıl bir katkı sunabilirim'in derdine düşen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin de aslında temel hedefi olan çocuklarımızın bu farkındalıkla yetişmesi biz öğretmenlerin, eğitimcilerin en büyük görevidir." diye konuştu.

Yentür, Türkiye'nin insani yardımlarda dünyada ilk sırada yer aldığını aktararak, deprem sonrası yapılan çalışmalar kapsamında yüz binlerce konutun inşa edildiğini, deprem bölgesinde yaklaşık 400 okulun yeniden yapıldığını, İstanbul'dan da deprem bölgesine gönüllü gitmek isteyen, hemen tayin isteyen öğretmenlerin olduğunu kaydetti.

Konuşmasının sonunda öğrencilere seslenen Yentür, ülkenin geleceğinin gençlere emanet edileceğini belirterek "Ülkemizi ve bayrağımızı daha yükseklere taşımak için hem alın terine hem de akıl terine ihtiyaç var." ifadesini kullandı.

Okul bahçesinde yapılan programda öğrenciler, öğretmenler ve okul idarecileri yer aldı.