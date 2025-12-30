"Biz de Varız" programı, 8 Ocak 2026'da İstanbul Modern Sinema'da başlayacak

İstanbul Modern Sinema'nın gelenekselleşen programı "Biz de Varız", Türk sinemasının yeni yapımlarını sinemaseverlerle buluşturuyor.

İstanbul Modernden yapılan açıklamaya göre, 8-22 Ocak 2026'da düzenlenen program, yönetmen ve oyuncuların katılımıyla 12 filmlik bir seçkiyi izleyicilerin beğenisine sunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen programın küratörü Müge Turan, bu yılki seçkinin çeşitliliğine değinerek, şunları paylaştı:

"Bu yılki seçkimiz, ödüllü filmlerden keşfedilmeyi bekleyen yapımlara kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Depremden yapay zekaya uzanan belgesellerimiz ise yenilikçi anlatım biçimleri ve zengin tematik çeşitliliğiyle öne çıkıyor. Her gösterim, sadece bir film izleme deneyimi değil, yönetmenler, oyuncular ve ekiplerle etkileşim kurma imkanı sunarak festival heyecanını İstanbul Modern'e taşıyor."

Ödüllü yapımlardan tamamı yapay zeka tarafından oluşturulmuş ilk uzun metrajlı belgesele kadar uzanan geniş seçkide yer alan filmler şunlar:

"Ev", "Buradayım, İyiyim", "Gerçek Ötesi", "Hiçbir Şey Normal Değil", "Cinema Jazireh", "Roman Gibi", "Erken Kış","Gündüz Apollo, Gece Athena", "Sahibinden Rahmet", "Tavşan İmparatorluğu", "O da Bir Şey mi", "Yeni Şafak Solarken".