"Panorama: Hayaller ve Yerler" sergisi 19 Şubat'ta açılacak

Güncelleme:
'Panorama: Hayaller ve Yerler' sergisi 19 Şubat'ta İstanbul Modern Sanat Müzesi'nde sanatseverlerle buluşacak. Sergide, farklı kuşaklardan 18 sanatçının güncel fotoğraf ve mercek tabanlı sanat eserleri yer alacak.

Müzeden yapılan açıklamaya göre, güncel fotoğraf ve mercek tabanlı sanatlara dair tematik bir anlatı sunmayı amaçlayan sergi, müzenin yeni binasındaki ilk grup fotoğraf sergisi olarak izleyiciye sunulacak.

Müzenin 1. katındaki sergi salonlarında, farklı kuşaklardan 18 sanatçının son on yılda ürettiği yapıtlardan hazırlanan seçkide, Larissa Araz, İlgen Arzık, Emre Baykal, Silva Bingaz, Hasan Deniz, Umut Erbaş, Cem Ersavcı, Ece Gökalp, Cemre Yeşil Gönenli, Ege Kanar, Zeynep Kayan, Metehan Özcan, Yusuf Sevinçli, İrem Sözen, Selim Süme, Kerem Uzel, Begüm Yamanlar ve Cansu Yıldıran'ın eserleri sergilenecek.

İstanbul Modern Artistik Direktörü Çelenk Bafra ve İstanbul Modern Fotoğraf Küratörü Demet Yıldız Dinçer'in küratörlüğünde hazırlanan sergide, yerleştirme, hareketli görüntüler, yapay zeka uygulamaları ve arşiv malzemeleri de yer alacak.

Kaynak: AA / Ömer Mirza Şeker - Güncel
Haberler.com

