Üye Girişi
Haberler

İstanbul Minyatürleri Sergisi Ahmet Hamdi Tanpınar Müze Kütüphanesi'nde Açıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazeteci ve minyatür sanatçısı Raif Aydın'ın, İstanbul'a dair çalışmalarından oluşan sergi "İstanbul Minyatürleri", Ahmet Hamdi Tanpınar Müze Kütüphanesi olarak hizmet veren tarihi Alay Köşkü'nde açıldı.

Kütüphane Haftası'na özel olarak küratör Şüheda Karakuş'un hazırladığı sergide, Aydın'ın ilk ve son dönem minyatürlerinden örneklerle yurt içi ve yurt dışındaki koleksiyonlarda bulunan çalışmalarından seçilen eserlerin baskıları yer alıyor.

AA muhabirine sergiye ilişkin açıklamada bulunan Aydın, eserlerinde rüyasını gördüğü sahneleri üretmeyi amaçladığını belirterek, "Ürettiğim sanat eserinin veya minyatürün birkaç asır sonra da aynı kalitede kalabilmesini hedefliyorum." dedi.

Aydın, minyatür sanatına ilişkin de şu değerlendirmeleri yaptı:

"Farklı milletlerin sanatçıları çağlar boyunca insanlara hikayeleri anlatmışlar. Hikayeleri kendi düşündükleri gibi, bazen de gördükleri gibi anlatmışlar ama çoğunlukla görüp de hayal ettikleri tarafa yöneltmişler ve öyle aktarmışlar. Hikayeler böylece çok etkili hale gelmiş. Bunlar destanlar, masallar olmuş, Osmanlı'da gün gelmiş bugünün fotoğrafları gibi değerlendirebileceğiniz minyatür resimlerine dönüşmüşler. Hepsi hikaye anlatmış. Bizler de şimdi kendi hikayelerimizi minyatürle anlatıyoruz."

"Ben hayal ettiğim İstanbul'u anlatıyorum"

Eserlerinde masalsı bir taraf yakaladığını ve o tarafı işlediğini vurgulayan Raif Aydın, "Kadıköy'den vapura binip Eminönü'ne gelirken Sarayburnu açıklarına yaklaştığımızda İstanbul'un o masalsı tarafını görürsünüz. Günümüzün rahatsız edici unsurlardan arınmış, o keyifli halini yakalarsınız. Benim resimlerimde de bunları görürsünüz. Ben hayal ettiğim İstanbul'u anlatıyorum. Dolayısıyla benim resimlerim bu hayali ve rüyayı anlatan kendi hikayelerim." şeklinde konuştu

Son dönem çalışmalarından da bahseden Aydın, geometrik şekillerle aşk, özlem, huzur, meşk, gibi soyut kavramları anlatmaya başladığını söyleyerek, "Bunlar benim son dönem hikayelerimin başlıkları. Gelişim böyle devam ediyor." ifadesini kullandı.

Sergi, 30 Mart'a kadar 10.00 ile 20.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

Kaynak: AA / Güncel

Ahmet Hamdi Tanpınar İstanbul Aydın Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 25 Mart 2024 Konya su kesintisi listesi! Koray Akkuş kimdir? İYİ Parti Çanakkale Gelibolu Belediye Başkan adayı Koray Akkuş kimdir? Hikmet Erim Özdinçler kimdir? İYİ Parti Çanakkale Ezine Belediye Başkan adayı Hikmet Erim Özdinçler kimdir? Fercan Kodak kimdir? İYİ Parti Çanakkale Eceabat Belediye Başkan adayı Fercan Kodak kimdir? Ali Osman İçen kimdir? İYİ Parti Çanakkale Yenice Belediye Başkan adayı Ali Osman İçen kimdir? Atilla Öztürk kimdir? İYİ Parti Çanakkale Lapseki Belediye Başkan adayı Atilla Öztürk kimdir? Mustafa Kılıç kimdir? İYİ Parti Çanakkale Çan Belediye Başkan adayı Mustafa Kılıç kimdir? Cevdet Çebi kimdir? İYİ Parti Çanakkale Bozcaada Belediye Başkan adayı Cevdet Çebi kimdir? Selçuk Kavaz kimdir? İYİ Parti Çanakkale Biga Belediye Başkan adayı Selçuk Kavaz kimdir? Özgür Acar kimdir? İYİ Parti Çanakkale Bayramiç Belediye Başkan adayı Özgür Acar kimdir? Metin Ablak kimdir? İYİ Parti Çanakkale Ayvacık Belediye Başkan adayı Metin Ablak kimdir BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 25 Mart 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 25 Mart 2024 Antalya su kesintisi listesi! Can Gürel kimdir? İYİ Parti Burdur Yeşilova Belediye Başkan adayı Can Gürel kimdir? Metin Işıldar kimdir? İYİ Parti Burdur Tefenni Belediye Başkan adayı Metin Işıldar kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title