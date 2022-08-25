İSTANBUL-MİLLİ EĞİTİM BAKAN YARDIMCISI SEZGİN: OKULLARIMIZI MÜKEMMEL HALDE AÇMAYI HEDEFLİYORUZ

Bakan Yardımcısı Sezgin, Bilim Sanat Merkezleri (BİLSEM), güzel sanat ve spor liselerinin yöneticilerine yönelik düzenlenen Tarih, Kültür ve Medeniyet Bilinci Semineri'ne katıldı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı da seminerde yer aldı. Sezgin, burada yaptığı açıklamada "Okullarımızın tamamını, fiziki, iktisadi, öğretmen, personel ve okul yöneticileri bakımından mükemmel bir şekilde açmayı hedefliyoruz. Bunun için bütün gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

"OKUL MÜDÜRLERİMİZİ GELECEĞE İYİ HAZIRLAMAK İSTİYORUZ"

"EĞİTİMİN HATASI TELAFİ EDİLMEZ"

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