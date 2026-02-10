İstanbul merkezli 14 ilde uyuşturucu operasyonu: 305 gözaltı / Haber eklendi

Haberler

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 14 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 305 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyon, 5 aylık bir çalışma sonucunda gerçekleştirildi.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 14 ilde uyuşturucu ticaretine yönelik eş zamanlı operasyonda 305 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polis operasyonunu sanal medya hesabından duyurdu. Buna göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 5 aydır yapılan çalışmalar sonucu, şüphelilerin özel ve gizli üyelik sistemi ile oluşturdukları gruplar üzerinden aktif şekilde suç paylaşımları yaparak uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edildi. Uçtan uca şifreli gruplar kurarak, bu gruplar üzerinden güvene dayalı kurye sistemi ağıyla ya da bireysel olarak uyuşturucu arzı yapıldığı belirlendi. Uyuşturucu satıcılarının, bu gruplarda deşifre olmamak amacıyla telefon numaralarını ve kimlik bilgilerini gizleyip siber devriye ekipleri başta olmak üzere polisiye tedbirlere karşı sık sık kullanıcı adlarını değiştirdiği tespit edildi.

Soruşturma sonucu bu sabah İstanbul merkezli Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Sakarya, Tekirdağ, Hatay, Mardin, Adıyaman, Giresun, Kastamonu ve Muş'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 305 şüpheli yakalandı.

