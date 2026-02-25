Haberler

İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
İstanbul'da düzenlenen büyük uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, uluslararası işbirliği ve yapılan araştırmalar sonucunda gerçekleştirildi. Şüphelilerin, 10 ton 250 kilogram uyuşturucu madde ile bağlantılı olduğu belirlendi.

İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) işbirliğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında, Europol üyesi ülkelerle gerçekleştirilen adli süreçlerde karşılıklı bilgi ve belge paylaşımları sonucunda "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "uyuşturucu madde ticareti" ve "suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama" suçlarını işleyen suç örgütleriyle bağlantılı olduğu belirlenen şüpheliler tespit edildi.

Zanlılara yönelik araştırmalarda, uluslararası alanda ve Türkiye'de yakalanan 10 ton 250 kilogram uyuşturucudan sorumlu oldukları belirlendi.

Çalışmaların ardından İstanbul, Hakkari, Ankara, Bursa, İzmir, Hatay, Mersin, Van, Diyarbakır ve Mardin'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 10 şüpheliyi yakaladı.

Soruşturma kapsamında ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 135 taşınmaz, 47 araç ve ticari araç plakası ile 42 şirket ortaklık payına el konuldu.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen
Trump'tan tarihte bir ilk! Savurduğu tehdit dünyayı tedirgin etti

Sadettin Saran 90+11'de gelen yıkımdan sonra soluğu orada almış

Sadettin Saran 90+11'de gelen yıkımdan sonra soluğu orada almış

