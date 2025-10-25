Haberler

İstanbul Merkezli Suç Örgütüne Operasyon: 74 Gözaltı, 26 Tutuklama

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yönettiği soruşturmada, 'M3' kod adlı F.M. liderliğindeki suç örgütüne İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 74 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 26'sı tutuklandı. Örgütün dolandırıcılık ve sahtecilik suçları işlediği tespit edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, liderliğini 'M3' kod adlı F.M.'nin yönettiği suç örgütüne operasyon yapıldı. İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 74 şüpheliden 26'sı tutuklandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından kamu güvenliği ve kamu barışının sağlanması, suç örgütlerinin deşifre edilip çökertilmesine yönelik yürütülen çalışmada, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 'resmi belgede Sahtecilik', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kaçakçılıkla mücadele' suçlarını işledikleri tespit edilen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturmada, 'M3' kod adlı F.M.'nin de liderliğini yaptığı örgütün, yurt dışından getirilen araçların üzerine, depremde hayatını kaybeden veya araçları zayi olan vatandaşlara ait otomobillerin yanı sıra kazalı ya da yangın sonucu kullanılamaz hale gelen araçların motor ve şasi numaralarını özel yöntemlerle uyarlayarak 'Change' yaptıkları belirlendi. Bu araçlara 'proje araç' adı altında sahte uygunluk belgeleri düzenlendiği de tespit edildi. Yapılan incelemelerde, örgütün 'Change' yapılan araçları orijinalmiş gibi gösterip vatandaşlara satarak nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği belirlendi. Örgüt'ün bugüne kadar 50 aracı 'Change' yaptığı, bunlardan 43'ünün ele geçirilerek bilirkişi incelemelerinde tamamının 'Change' olduğu kaydedildi. Suç örgütünün hiyerarşik bir yapı içinde emir-komuta şeklinde hareket ettiği, toplam 72 şüphelinin 50 ayrı eyleme karıştığı tespit edildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Başsavcılığın talimatıyla İstanbul, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Batman, Düzce, Kayseri, Kocaeli, Rize, Şırnak ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 40 şüpheli yakalanırken 4 şüphelinin ise ceza infaz kurumlarında tutuklu veya hükümlü olarak bulunduğu, 5 şüphelinin firari olduğu tespit edildi. Çalışmaların devamında 34 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltındaki şüpheli sayısı 74'e yükseldi.

26 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerin ardından 74 şüpheli Anadolu Adliyesine sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından hakimlikçe 26 şüpheli tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
