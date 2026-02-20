Haberler

İstanbul merkezli 5 ilde suç örgütü operasyonu: 32 gözaltı

İstanbul'da merkezli 5 ilde yeni nesil suç örgütlerinin çökertilmesine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 32 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da merkezli 5 ilde yeni nesil suç örgütlerinin çökertilmesine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 32 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul genelinde 55 ayrı eyleme karıştıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler, sabah saatlerinde İstanbul merkezli olmak üzere Adana, Kocaeli, Sivas ve Sakarya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. İstihbarat, Çevik Kuvvet ve Özel Harekat Şube Müdürlüklerinin de destek verdiği operasyonda 32 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
