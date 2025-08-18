İstanbul Merkezli Silahlı Suç Örgütüne Operasyon: 15 Gözaltı Adliyeye Sevk Edildi

İstanbul merkezli 5 ilde gerçekleştirilen silahlı suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 15'i adliyeye sevk edildi. Operasyon, Selahattin Yılmaz liderliğindeki örgütle ilgili olarak düzenlendi.

İstanbul merkezli 5 ilde silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 15'i adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, elebaşılığını Selahattin Yılmaz'ın yaptığı silahlı suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda yakalanan 16 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 15'i sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilirken 1'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Muğla ve Samsun'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda örgütün elebaşı Yılmaz'ın da aralarında olduğu 2'si avukat 13 zanlı gözaltına alınmıştı.

Çalışmaların devamında 3 zanlı daha yakalanmıştı.

Yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatlı tabanca, 2 pompalı tüfek, 9 şarjör, 2 uzatılmış şarjör, 1 tambur şarjör, 2 seri atış aparatı, 1 çelik yelek, 383 fişek ve 12 kartuş ele geçirilmişti.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel
