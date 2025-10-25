Haberler

İstanbul Merkezli Haraç Şebekesi Çökertildi

İstanbul'da yapılan büyük bir operasyonla haraç almak için kurşunlama, cinayet ve yaralama suçlarını işleyen 89 kişilik bir şebeke yakalandı. Operasyon sonucunda 62 şüpheli tutuklandı ve 16 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İSTANBUL merkezli 3 ilde yapılan 4 ayrı operasyonla haraç almak için otelden hamama, imalathanelerden galeriye çok sayıda işyeri, otomobil ve evi kurşunlayan cinayet ve yaralama olayları gerçekleştiren 89 kişilik şebeke çökertildi. Şüphelilerden 62'si tutuklanırken, 16 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Şüphelilerin eylemleri güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda yurt dışından yönetilen, haraç almak için kurşunlama olayları gerçekleştiren, cinayet, yaralama ve tehdit suçlarını işleyen bir şebekeyi yakalamak için yaklaşık 5 ay süren teknik ve fiziki takip yapıldı. Şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesinin ardından operasyon için düğmeye basıldı. 2025 yılı içinde yapılan 4 ayrı operasyonda İstanbul, Mardin ve Edirne'de baskın yapılan 105 adreste 89 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 11 ruhsatsız tabanca binlerce mermi ele geçirildi.

HARAÇ ALMAK İÇİN HAMAMDAN OTELE HER YERİ KURŞUNLAMIŞLAR

Şüpheliler, Gasp Büro Amirliğinde 'suç işlemek için örgüt kurmak', 'nitelikli yağma', 'kasten öldürme ve yaralama', 'işyeri kurşunlama', 'ikamet kurşunlama', 'araç kurşunlama' ve 6136 sayılı ateşli silah kanuna muhalefet suçlamalarıyla ilgili sorgulandı. Şüphelilerin Ataşehir, Kadıköy, Küçükçekmece, Bakırköy, Beşiktaş, Beyoğlu, Kağıthane, Şişli, Eyüpsultan, Fatih, Arnavutköy ve Tekirdağ'da 33 olay gerçekleştirdikleri öğrenildi. Şüphelilerin haraç için kurşunladıkları yerler arasında, galeriler, imalathaneler, hamam ve otellerin bulunduğu öğrenildi.

62 ŞÜPHELİ CEZAEVİNDE

Polis yaptığı çalışmada, şüphelilerin, yurt dışındaki şebeke lideri tarafından yönetildiğini, ve liderlerinin haraç amacıyla kurşunlama yapmaları için Türkiye'deki adamlarına talimat verdiğini belirledi. Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğünden işlemlerinin tamamlanmalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 62'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 16 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklamalarla birlikte gasp haraç ve cinayet şebekesinin dışarda adamının kalmadığı öğrenildi.

