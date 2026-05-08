İstanbul merkezli 3 ilde "change" araç operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheli adliyede

İstanbul merkezli gerçekleştirilen 'change' araç operasyonunda, 16 şüpheli adliyeye sevk edildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde düzenlenen operasyonda 28'i değiştirilmiş olmak üzere toplam 40 araç ele geçirildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerince 28'i "change" olmak üzere 40 aracın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, çevik kuvvet polisleri eşliğinde adliyeye sevk edildi.

Olay

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, yurt içinden ve dışından temin edilen otobüslere, kaza, yangın ve deprem gibi nedenlerle ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelen araçların şasi ve motor bilgileri uyarlanarak "change" işlemi yapıldığını, bu araçların daha sonra üçüncü kişilere satıldığını ve haksız kazanç sağlandığını belirlemişti.

Yapılan çalışmada, ele geçirilen 40 araçtan 28'inin motor ve şasi numaralarının değiştirildiği tespit edilmişti.

Teknik ve fiziki takibin ardından kimlikleri belirlenen 17 şüphelinin yakalanması için İstanbul'un Avcılar, Esenyurt, Beylikdüzü ilçeleri ile Samsun ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınırken, bir şüphelinin daha yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca
