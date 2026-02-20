Haberler

İstanbul merkezli "bahis" operasyonunda 31 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
İstanbul'da düzenlenen bahis operasyonunda, 9 ilde 31 şüpheli gözaltına alındı. Kulüp yöneticilerinin kendi maçlarına şüpheli bahis yaptığı tespit edildi.

İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen bahis operasyonunda, 31 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ülkede yasal bahis sitelerinde, rakip lehine, gol içerikli ve oyuncu yönünden oynanan bahisler kapsamında kuponu olan kulüp yöneticilerinin belirlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışmalarda, bazı kulüp yöneticilerinin kendi takımının maçlarına, şüpheli değerlendirilen seçeneklerde bahis yaptığı belirlendi.

Savcılıkça verilen gözaltı kararının ardından İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Denizli, Giresun, İzmir, Konya ve Muğla'daki adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 31 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen
