İstanbul merkezli 7 ilde 'karaborsa bilet' operasyonu: 14 gözaltı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü'nce, karaborsa bilet satışı ile 'sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme' suçlarına karıştığı belirlenen şüphelilere yönelik 23 Nisan'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli toplam 7 ilde gerçekleştirilen operasyonda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Şüphelilerden 5'i hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol hükümleri uygulanırken, 3 şüpheli savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 1 şüphelinin adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. İşlemleri tamamlanan 5 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.