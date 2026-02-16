Haberler

İstanbul merkezli 4 ildeki suç örgütü operasyonunda yakalanan 35 zanlı adliyede

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda yakalanan 35 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 35 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmada, "kasten öldürmeye teşebbüs", "nitelikli yağma", "genel güvenliğin tehlikeye sokulması", "mala zarar verme", "iş yeri ve araç kurşunlanması" ile "tehdit" suçları gibi 9 olaya karışan şüphelilerin kimlik ve adresleri tespit edilmişti.

İstanbul, Kocaeli, Muğla ve Tekirdağ'da belirlenen adreslere 13 Şubat'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda 33 zanlı gözaltına alınmış, devam eden çalışmalarda 2 şüpheli daha yakalanmıştı.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

