İstanbul merkezli 20 ilde telefon dolandırıcılarına operasyon: 66 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL merkezli 20 ilde düzenlenen operasyonda, çağrı merkezi kurarak kendilerini polis, hakim, savcı ve banka görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 85 kişi gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı olan 4 şüphelinin başka suçlardan cezaevinde olduğu belirlendi. 89 şüpheliden 9'u emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakılırken 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 66 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik yürütülen çalışmalarda; suç örgütünün, İstanbul ve İzmir illerinde kurdukları çağrı merkezleri aracılığıyla faaliyet yürüttüğü; vatandaşları açık hatlar ve yurtdışından temin edilen iletişim hatları üzerinden arayarak kendilerini polis, hakim, savcı veya banka görevlisi olarak tanıttıkları belirlendi. Şüphelilerin, 'kimlik bilgileriniz kullanıldı', 'adınız terör örgütüne karıştı', 'hesabınızdan para çekildi' gibi gerçeğe aykırı beyanlarla mağdurlar üzerinde psikolojik baskı ve korku oluşturdukları; bu yöntemle kişileri ikna ederek dolandırıcılık eylemlerini organize ve planlı bir şekilde gerçekleştirdikleri anlaşıldı.

50 MİLYON LİRA HAKSIZ KAZANÇ ELDE ETTİKLERİ BELİRLENDİ

Şüphelilerin, yürüttükleri sistematik dolandırıcılık faaliyetleri kapsamında mağdurlardan yaklaşık 50 milyon TL tutarında dolandırdığı belirlendi. İstanbul merkezli olarak toplam 20 ilde, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 80 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, 11 lüks araç ve 2 arsaya şerh işlemi uygulandı.

ELE GEÇİRİLENLER EMNİYETTE SERGİLENDİ

Şüphelilerin evlerinde ve çağrı merkezlerinde yapılan aramalarda 114 bin 470 Lira, 3 bin 88 Dolar, bin 25 Euro, 25 Gürcistan Larisi, 12 altın bileklik, 11 altın bilezik, 1 altın künye, 10 altın kolye, 1 altın gerdanlık, 14 altın küpe, 3 altın yüzük, 1 altın tesbih, 26 gram altın, 7 Ata altın, 13 çeyrek altın, 2 yarım altın ile çok sayıda dijital materyal, doküman ve flash bellek ele geçirildi. Operasyon kapsamında ele geçirilenler ile suçta kullanıldığı değerlendirilen ekipmanlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde sergilendi. Soruşturmaya ilişkin işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

66 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Çalışmalarında devamında gözaltı sayısı 89'a yükselirken hakkında yakalama kararı bulunan 4 şüphelinin ise başka suçlardan cezaevinde olduğu tespit edildi. Gözaltında bulunan 85 şüpheliden 9'u emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakılırken 14'ü savcılıktaki ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında 4'ü cezaevinde olmak üzere 66 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı