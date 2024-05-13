Üye Girişi
Haberler

İstanbul Medipol Üniversitesi Öğrencileri Filistin'e Destek İçin Oturma Eylemi Düzenliyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Medipol Üniversitesi öğrencileri, Filistin'e destek amacıyla düzenledikleri oturma eylemine 6. gününde devam ediyor. Eylemde öğrenciler, İsrail ürünlerinin üniversitede satılmaması için imza topluyor.

İstanbul Medipol Üniversitesi öğrencilerinin, Filistin'e destek amacıyla düzenlediği oturma eylemi, 6'ncı gününde devam etti.

Üniversitedeki Cemiyet Topluluğu ve İnsani Yardım Kulübü tarafından düzenlenen oturma eylemi için öğrenciler, haftanın ilk günü Güney Kampüs'te bir araya geldi.

Boyunlarına kefiye takıp, ellerinde Filistin ve Türk bayrağı ile Kelime-i Tevhid yazılı bayrak taşıyan öğrenciler, Türkçe, İngilizce ve Arapça pankartlarla oturma eylemini sürdürdü ve Kur'an-ı Kerim tilaveti dinledi.

Öğrenciler, rektörlüğe verilmek üzere, boykot edilen İsrail ürünlerinin üniversitede satılmaması için imza topladı.

Kaynak: AA / Güncel

Uluslararası İlişkiler Eğitim Güncel Haberler

Kamuda tasarruf paketi açıklandı! Personel servisi uygulaması sona eriyor

Kamuda tasarruf paketi açıklandı! Personel servisi uygulaması sona eriyor

 İlkokulda başladı, lisede devam etti! İstanbul'da 15 kişi, talihsiz kız çocuğuna şantajla tecavüz etti

İlkokulda başladı, lisede devam etti! İstanbul'da 15 kişi, talihsiz kız çocuğuna şantajla tecavüz etti

 Mehmet Şimşek'in açıkladığı kamuda tasarruf paketine CHP'den ilk yorum

Mehmet Şimşek'in açıkladığı kamuda tasarruf paketine CHP'den ilk yorum

Bakmadan Geçme

13 Mayıs 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 13 Mayıs 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? Kavurma yaparken nelere dikkat edilmeli? Sert olmaması için ne yapmalı? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 13 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 13 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 13-14 Mayıs 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 13-14 Mayıs 2024 Bursa su kesintisi listesi! ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇI NEREDE OYNANACAK? ZTK hangi statta ne zaman oynanacak? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 13-14 Mayıs 2024 Antalya su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 13-14 Mayıs 2024 İzmir su kesintisi listesi! 2024'te En Kolay İş Bulan Meslekler Hangileri? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 13-14 Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 13-14 Mayıs 2024 Ankara su kesintisi listesi! ÇİKOLATA KİSTİ NEDİR? Çikolata kisti (Endometriozis) neden olur, belirtileri neler? CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 13 Mayıs günün maçları nereden izlenir? 14 Mayıs Salı 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 14 Mayıs burç yorumları nedir?
CHP'li belediye, göreve gelir gelmez ilçe meydanındaki bayrak anıtını kaldırdı

CHP'li belediye, göreve gelir gelmez ilçe meydanındaki bayrak anıtını kaldırdı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title