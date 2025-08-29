İstanbul M3 Metro Hattı'nda Teknik Arıza Nedeniyle Yoğunluk

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'daki M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferler aksamış durumda ve duraklarda yoğunluk oluşmuş.

İstanbul'da M3 Bakırköy- Kayaşehir Metro Hattı'nda teknik arıza nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

M3 Bakırköy Sahil ile Kayaşehir Merkez durakları arasında seferlerin yapıldığı metro hattında henüz belirlenemeyen sebeple teknik arıza meydana geldi.

Seferler, İlkyuva durağından Bakırköy yönüne kontrollü olarak çift taraflı gerçekleştiriliyor.

Yetkililer ve güvenlik görevlileri, anonslarla bilgilendirdiği yolcuları ilgili yöne yönlendiriyor.

Arıza nedeniyle duraklarda yolcu yoğunluğu oluştu.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
Manchester City'den Galatasaray yorumu: Şanslıyız

Manchester City'den Galatasaray yorumu: Şanslıyız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü yıldız futbolcu, kız arkadaşından uzak kalmamak için Türkiye'ye gelmedi

Dünyaca ünlü futbolcu sevgilisinden ayrılmamak için Türkiye'ye gelmedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.