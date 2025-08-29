İstanbul M3 Metro Hattı'nda Teknik Arıza Nedeniyle Yoğunluk
İstanbul'daki M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferler aksamış durumda ve duraklarda yoğunluk oluşmuş.
İstanbul'da M3 Bakırköy- Kayaşehir Metro Hattı'nda teknik arıza nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.
M3 Bakırköy Sahil ile Kayaşehir Merkez durakları arasında seferlerin yapıldığı metro hattında henüz belirlenemeyen sebeple teknik arıza meydana geldi.
Seferler, İlkyuva durağından Bakırköy yönüne kontrollü olarak çift taraflı gerçekleştiriliyor.
Yetkililer ve güvenlik görevlileri, anonslarla bilgilendirdiği yolcuları ilgili yöne yönlendiriyor.
Arıza nedeniyle duraklarda yolcu yoğunluğu oluştu.
Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel