İstanbul Kültür Yolu Festivali Kalyon Kültür'de Başlıyor

Kalyon Kültür, 27 Eylül-5 Ekim'de düzenlenecek İstanbul Kültür Yolu Festivali'nde şehrin önemli sanat duraklarından biri olacak.

Yapılan yazılı açıklamaya göre, Kalyon Kültür, pazartesi günleri hariç 11.00-19.00 saatlerinde Nişantaşı Taş Konak'ta zengin programıyla sanatseverleri ağırlayacak.

İstanbullu sanatseverler, festival kapsamında Kalyon Kültür'de halihazırda devam eden "Gündelik Mucizeler" sergisini ziyaret etme fırsatı bulurken, festival için özenle hazırlanan etkinliklere de katılabilecek.

Çocuklar ve yetişkinler için düzenlenen sanat atölyeleri ve konserlerle ziyaretçiler 7'den 70'e eşsiz bir deneyim yaşayacak.

Festival süresince gerçekleşecek etkinlikler hakkında detaylı bilgi almak ve kayıt yaptırmak için "https://www.kalyonkultur.org/tr/etkinlikler/" adresi ziyaret edilebilir.

Kalyon Kültür İstanbul Kültür Yolu Festivali Programı

Çocuk atölyeleri "Vücudumuzun Oranları-Arkki Türkiye" 27 Eylül'de, Merve Büşra Başali yönetiminde "Ne Hissediyorum?" 28 Eylül'de, "Cepheyi Keşfediyorum-Arkki Türkiye" 4 Ekim'de, Hasan Çıkmış eğitmenliğinde "Ressamları Tanıyorum (Eren Eyüboğlu)" ise 4 Ekim'de gerçekleşecek.

Doç. Neşe Yeşim Altınel'in sanat yönetmenliğinde, İrem Şamlı Seymenoğlu'nun solistliğinde 30 Eylül'de "Makamların Yolculuğu Konser Dizisi", Gonca Göde'nin eğitmenliğinde 1 Ekim'de "Kağıt Yapımı ve Tasarımı", Aylin Şengün Taşçı'yla 2 Ekim'de "Şiirin Makamında: Yahya Kemal Beyatlı" dinletisi, Tolga Turan eğitmenliğinde 3 Ekim'de "Heykel Atölyesi" düzenlenecek.

Gündelik Mucizeler Sergisi Hakkında:

Ayla Turan, Ebru Kocaer, Ecem Dilan Köse, Erhan Lanpir, Gülveli Kaya, Muhammet Bakır, Mr. Hure, Saghar Daeiri, Seydi Murat Koç ve Zeynep Abacı'nın 29 eserinden oluşan Gündelik Mucizeler karma sergisi, sanatla gündelik hayat arasında sezgisel ve duyusal bir bağ kurma imkanı sunuyor.

Resim, heykel, sokak sanatı, dijital sanat ve yerleştirme gibi farklı disiplinleri bir araya getiren bu seçki, gündelik yaşamın içinde çoğu zaman fark edilmeden geçen mucizevi anlara dair bir düşünme ve hissetme alanı açıyor.

Sergi, 17 Ekim'e kadar devam edecek.