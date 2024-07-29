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İstanbul Küçükçekmece'de trafik kazasında hayatını kaybeden kuzenlerin cenazeleri Bartın'da defnedildi

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İstanbul Küçükçekmece'de meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren kuzenlerin cenazeleri, Bartın'da toprağa verildi. Kaza sonucunda hayatını kaybeden Hakan ve Muhammet Güven'in cenazeleri, Bartın Akağaç köyünde defnedildi.

İstanbul Küçükçekmece'de meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren kuzenlerin cenazeleri, Bartın'da toprağa verildi.

Avrupa Otoyolu Edirne istikametinde dün meydana gelen kazada hayatını kaybeden kuzenler Hakan (25) ve Muhammet Güven'in (38) cenazeleri, İstanbul'daki hastaneden yakınları tarafından alınarak, Bartın Akağaç köyündeki babaevine getirildi.

Burada helallik alındı, dua edildi. Amca çocuklarının cenazeleri, köy meydanında kılınan namazın ardından köy mezarlığında defnedildi.

Evli ve 3 çocuk babası Muhammet Güven'in eşi ile çocukları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Dün Avrupa Otoyolu Edirne istikametinde seyreden 34 KL 7273 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde ilerleyen motosiklete ve emniyet şeridindeki 22 AY 418 plakalı otomobile çarpmış, kazada motosikletteki yolcu Hakan Güven olay yerinde, sürücü Muhammet Güven ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Muhammet Güven Küçükçekmece İstanbul Bartın trafik Yaşam Güncel Haberler

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