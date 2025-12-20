KADEM, İstanbul Kitap Fuarı'nda Gazze'deki soykırıma dikkat çekmek için bileklik dağıttı

Kadın ve Demokrasi Vakfınca (KADEM), TÜYAP Fuarcılık Grubu tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğiyle düzenlenen 42. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'ndaki standında Gazze'deki soykırıma dikkat çekmek amacıyla bileklik dağıtıldı.

Etkinlik kapsamında Genç KADEM gönüllülerince yapılan bileklikler, KADEM Yayınlarının standına gelen ziyaretçilere hediye edildi.

İsrail'in Gazze'deki soykırımına dikkat çekmek için yapılan etkinlikte, konuya ilişkin bilgilendirme de yapıldı.

KADEM Yayınları Editörü Rabia Albayrak, yaptıkları açıklamada, kitap fuarını önemsediklerini belirterek, burada kitleleriyle bir araya gelme fırsatı bulduklarını söyledi.

Albayrak, "Filistin'le ilgili farkındalığımızı arttırmak için bileklikler yapıyoruz. Genç KADEM'den gönüllü arkadaşlar bizimle beraber bilekliklerden yapıyorlar. Ziyaretçilerimize hem Filistin'de yaşanan şiddet ve soykırımla ilgili bilgi veriyoruz hem de Genç KADEM olarak aktivizm çalışması yürütüyoruz." dedi.

KADEM Yönetim Kurulundan iki üyenin de fuarda yer alacağını aktaran Albayrak, " Edebiyat, kadın ve kimlik meselesine değinecek. Enine boyuna masaya yatıracaklar. Ziyaretçilerimiz bu konuda bilgilenebilecekler." diye konuştu.

Yazar Mehmet Cemil'in moderatörlüğünde düzenlenen "Kim Yazar Kim Okur? Kadın, Kalem ve Edebiyat" isimli söyleşiye, Dr. Sevim Zehra Can Kaya ile Doç. Dr. Zeynep Kevser Şerefoğlu Danış da katıldı.