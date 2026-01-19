Haberler

İstanbul Kent Üniversitesi sporcularından Kick Boks'ta derece

İstanbul Kent Üniversitesi sporcularından Kick Boks'ta derece
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Kent Üniversitesi sporcuları, Burdur'da düzenlenen Türkiye Üniversiteler Arası Kick Boks Şampiyonası'nda birçok dereceler kazanarak Avrupa Kick Boks Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

İSTANBUL Kent Üniversitesi sporcuları, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 15–18 Ocak tarihleri arasında Burdur'da düzenlenen Türkiye Üniversiteler Arası Kick Boks Türkiye Şampiyonası'nda derece elde etti.

92 üniversiteden 495 sporcunun katıldığı organizasyonda İstanbul Kent Üniversitesi sporcuları bireysel ve takım kategorilerinde kürsüye çıktı. Turnuva sonunda sporcular Avrupa Kick Boks Şampiyonası'na katılma hakkı kazanırken, Kick Light branşında kadınlar ve erkeklerde Türkiye üçüncülüğü kupası üniversiteye verildi.

Şampiyonada derece alan sporcular şöyle:

"Görkem Damar – Full Contact 91 kilo Türkiye şampiyonu

"Sena Amine Nur Özgen – Kick Light 65 kilo Türkiye şampiyonu

"Hilal Orhan Kurt – Kick Light 94 kilo Türkiye şampiyonu

"Neşet Korkmaz – Kick Light 57 kilo Türkiye üçüncüsü

"Ali Osman Sırma – Kick Light 89 kilo Türkiye üçüncüsü"

Üniversiteden yapılan açıklamada, sporcuların ve Sağlık, Kültür ve Spor Direktörlüğü ekibinin tebrik edildiği, spor faaliyetlerinin planlı şekilde sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İstanbul'da ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı

Kar şiddetini artırdı, İstanbul için ilk yasak haberi geldi
Komşuda tarihi an! Terör örgütünün sözde bayrağını silahla vurarak düşürdü

Komşuda tarihi an! Bir devir bu mermiyle resmen kapandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş

Görüntüler ortaya çıktı! İzmir'deki kalabalığa topluca tövbe ettirmiş
Esra Erol'daki şeriat tartışması büyüyor: Destici de devreye girdi

Esra Erol'daki şeriat tartışması büyüyor: Destici de devreye girdi
Hayırlı evlat! Van Persie 3-1 gerideyken oğlunu oyuna aldı, 2 dakikada olanlar oldu

3-1 gerideyken oğlunu oyuna aldı, 2 dakikada inanılmaz şeyler oldu
Şeyma Subaşı'nın paylaşımlarında dikkat çeken değişim

Tövbe edip dine yöneldi! Okuduğu kitap dikkat çekti
Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş

Görüntüler ortaya çıktı! İzmir'deki kalabalığa topluca tövbe ettirmiş
İlber Ortaylı'dan Atlas çıkışı: Bu artık bir cinayet değil, adalet sınavıdır

Atlas'ın ölümüne İlber Oltaylı'dan dikkat çeken yorum
MasterChef Türkiye'nin kazananı Sergen, 5 milyon TL'lik ödülün sahibi oldu

MasterChef Türkiye'nin kazananı belli oldu! Hem kupa hem 5 milyon TL