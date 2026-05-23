Farklı ülkelerden gelen uzmanlar kanserde erken tanı için İstanbul'da buluştu

İSTANBUL Kent Üniversitesi, Avrupa Birliği destekli COST Action CA23151 'Mediterranean Cancer Screening and Early Diagnosis Network / Medi-CaSE' projesinin yıllık hibrit toplantısına ev sahipliği yaptı. 40 ülkeden bilim insanları, araştırmacılar ve sağlık profesyonellerinin bir araya geldiği toplantıda, kanser taraması ve erken tanı alanında uluslararası iş birliklerinin güçlendirilmesi hedeflendi.

İstanbul Kent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ev sahipliğinde, Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi'nden Prof. Dr. Sebahat Gözüm iş birliğiyle düzenlenen organizasyonda; Avrupa, Akdeniz ve çevre ülkelerinden 40 ülkeden bilim insanları, araştırmacılar ve sağlık profesyonelleri bir araya geldi. Toplantıda; kanser tarama programlarının geliştirilmesi, erken tanı süreçlerinin güçlendirilmesi, toplum temelli sağlık yaklaşımlarının yaygınlaştırılması, dijital sağlık uygulamaları, sağlık politikaları, eğitim, araştırma ve ülkeler arası bilgi paylaşımı konuları ele alındı.

'BİLİMSEL İŞ BİRLİKLERİ TOPLUM SAĞLIĞININ GELECEĞİ AÇISINDAN KRİTİK ÖNEME SAHİP'

İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Atsü, toplantının yalnızca akademik bir buluşma değil, toplum sağlığına yönelik uluslararası bir ortak akıl platformu niteliği taşıdığını belirterek şunları söyledi:

"Kanserle mücadelede erken tanı, koruyucu sağlık hizmetlerinin en önemli başlıklarından biridir. İstanbul Kent Üniversitesi olarak Avrupa Birliği destekli böylesine değerli bir bilimsel ağın yıllık toplantısına ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. 40 ülkeden uzmanların katılımıyla gerçekleşen bu buluşmanın; bilgi paylaşımına, yeni araştırma olanaklarının gelişmesine ve toplum sağlığını önceleyen sürdürülebilir projelere katkı sunacağına inanıyoruz. Üniversitemiz, bilimsel üretimi toplumsal faydaya dönüştüren ulusal ve uluslararası iş birliklerini desteklemeye devam edecektir."

'ERKEN TANI FARKINDALIĞI TOPLUM TEMELLİ YAKLAŞIMLARLA GÜÇLENİR'

İstanbul Kent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şirin Funda Eren ise sağlık bilimleri alanında uluslararası iş birliklerinin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Kanser taramaları ve erken tanı süreçleri, yalnızca klinik uygulamalarla değil; eğitim, farkındalık, toplum katılımı ve sağlık sistemlerinin koordineli çalışmasıyla güçlenmektedir. Medi-CaSE toplantısı, farklı ülkelerden uzmanların deneyimlerini paylaşması ve ortak çözüm modelleri geliştirmesi açısından son derece kıymetli bir platform oluşturdu. Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak, toplum sağlığını önceleyen bilimsel çalışmalara ev sahipliği yapmayı ve bu alandaki uluslararası iş birliklerine katkı sunmayı önemsiyoruz."

'TOPLUM SAĞLIĞINI ÖNCELEYEN BU DEĞERLİ ORGANİZASYONUN PARÇASI OLMAKTAN GURUR DUYUYORUZ'

Toplantının organizasyon sürecine ilişkin değerlendirmede bulunan İstanbul Kent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Seher Yurt, Medi-CaSE projesinin kanserle mücadelede ortak bilgi üretimi ve toplum temelli uygulamaların güçlendirilmesi açısından önemli bir yapı sunduğunu belirtti.

Yurt, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kanserle mücadelede erken tanı ve toplum temelli sağlık yaklaşımları büyük önem taşımaktadır. Kanser taramalarının yaygınlaştırılması, sağlık okuryazarlığının artırılması ve risk altındaki bireylere zamanında ulaşılması, halk sağlığının en önemli öncelikleri arasında yer almaktadır. Bu nedenle Medi-CaSE gibi uluslararası ağlar, yalnızca bilimsel bilgi üretimine değil, toplum sağlığını geliştirecek uygulamaların ülkeler arasında paylaşılmasına da önemli katkılar sağlamaktadır. İstanbul Kent Üniversitesi Hemşirelik Bölümü olarak, toplum sağlığını önceleyen bu değerli uluslararası organizasyonun bir parçası olmaktan ve ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz."

Toplantı boyunca farklı ülkelerden uzmanlar; kanser taramalarındaki güncel uygulamalar, yenilikçi tarama yöntemleri, sağlık sistemlerindeki iyi uygulama örnekleri ve geleceğe yönelik stratejik iş birliği olanakları üzerine sunumlar gerçekleştirdi. COST ağının sunduğu bilimsel networking ve araştırma fırsatları da katılımcılarla paylaşıldı.

Hibrit formatta düzenlenen organizasyonda çalışma grubu oturumları, takım çalışmaları, bilimsel sunumlar ve networking etkinlikleri gerçekleştirildi. Çevrim içi katılımcılar da oturumlara aktif olarak dahil oldu.

Avrupa Birliği tarafından desteklenen COST ağı kapsamında yürütülen Medi-CaSE projesi; kapsayıcılık, sürdürülebilir bilimsel iş birliği ve toplum sağlığını geliştirme hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı