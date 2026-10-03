İstanbul Kartal'da gece metruk binada çıkan yangın siteye sıçradı, ölen yaralanan yok

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KARTAL'da 3 katlı metruk binanın çatı katında çıkan yangın, bitişiğinde bulunan siteye sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın, saat 00.30 sıralarında Petroliş Mahallesi Derinkuyu Sokak'ta bulunan 3 katlı metruk binanın çatı katında çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangında alevler, binanın bitişiğinde bulunan siteye sıçradı. Alevleri fark eden mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, metruk binanın çatı katında başlayan ve bitişikteki siteye sıçrayan yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla kısa söndürülürken ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı