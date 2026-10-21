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İstanbul Kağıthane'de çatıdaki dairede çıkan yangında hasar oluştu, itfaiye söndürdü

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İstanbul Kağıthane Gürsel Mahallesi'nde 3 katlı binanın çatı katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Polis caddeyi trafiğe kapatırken itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında dairede hasar oluştu.

Kağıthane'de 3 katlı binanın çatı katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gürsel Mahallesi Şevket Paşa Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın çatı katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, olay yerinde itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis caddeyi trafiğe kapatırken, ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında, dairede hasar oluştu.

Kaynak: AA
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