İstanbul Kadıköy'de Yayalara Geçiş Hakkı Vermeyen Sürücülere Dron Destekli Denetim

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve sivil trafik polisleri, Kadıköy'deki bir kavşakta dron kullanarak yayalara geçiş hakkı vermeyen sürücüleri tespit etti. Denetim sonucunda 8 sürücüye toplam 15 bin 832 lira ceza kesildi ve her sürücünün ehliyetinden 20 ceza puanı düşüldü.